Капризов приблизился к возвращению в КХЛ

Российский нападающий Кирилл Капризов приблизился к возвращению в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своем Twitter.

Форвард «Миннесота Уайлд» ведет переговоры с ЦСКА. Столичный клуб готов предложить игроку годичный контракт на сумму более десяти миллионов долларов, если россиянин не станет продлевать соглашение со своей нынешней командой. При этом «Миннесота» не планирует подписывать с Капризовым краткосрочный контракт. В клубе заинтересованы только в длительном соглашении на семь или восемь лет. Переговоры продолжаются.

30 июня стало известно, что Капризова признали лучшим новичком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона. В завершившемся регулярном чемпионате форвард провел 55 матчей и набрал 51 очко (27 забитых шайб и 24 результативные передачи).

Капризов дебютировал в НХЛ в январе 2021-го. С 2017 по 2020 годы форвард выступал за ЦСКА. Также он известен по выступлениям за «Салават Юлаев» и «Новокузнецкий Металлург».