Должность Ковальчука в сборной России по хоккею изменилась

Илья Ковальчук стал менеджером сборной России по работе с игроками НХЛ

Илья Ковальчук займет в сборной России должность менеджера по работе с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Twitter.

В понедельник, 18 октября, главный тренер сборной Алексей Жамнов заявил, что Ковальчук станет генеральным менеджером команды. Причины изменения должности бывшего хоккеиста не уточняются.

В тренерский штаб Жамнова вошли бывшие игроки сборной России Евгений Набоков, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов. Советниками главного тренера стали Игорь Есмантович и Валерий Каменский.

Ковальчук выступал в НХЛ за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. О завершении карьеры игрок не объявлял.