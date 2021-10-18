Главный тренер сборной России по хоккею оценил перспективы команды на Олимпиаде

Алексей Жамнов: сборная России может побороться за золото на Олимпиаде в Пекине

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов оценил шансы команды на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Жамнов заявил, что у его команды есть перспективы в борьбе за золото. «Будет тяжело, приедут сильнейшие сборные. Проходных матчей не стоит ждать. Что бы ни говорили, канадцы тоже сильный соперник. Но на один матч с Канадой мы сможем настроиться. У нас сильные игроки. Иллюзий мы не строим, но вера есть», — заметил он.

Ранее 18 октября был обнародован состав тренерского штаба сборной России. Жамнову в Пекине помогут бывшие игроки команды Евгений Набоков, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером станет Илья Ковальчук.

В конце сентября стало известно, что сборной России на Олимпиаде будет руководить Жамнов. Экспертный совет Федерации хоккея России отказался от кандидатуры Олега Знарка в пользу 51-летнего специалиста.

Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с Швейцарией, Данией и Чехией.