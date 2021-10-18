Определен тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов получил помощников для выступления на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В тренерский штаб под руководством Жамнова войдут Евгений Набоков, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов. Ранее определился и генеральный менеджер сборной России. Им станет бывший нападающий национальной команды Илья Ковальчук.

В конце сентября стало известно, что сборной России на Олимпиаде будет руководить Жамнов. Экспертный совет Федерации хоккея России сделал выбор в пользу 51-летнего специалиста, хотя глава федерации Владислав Третьяк до этого говорил о возвращении на тренерский мостик Олега Знарка.

Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года. Сборная России сыграет в одном квартете с Швейцарией, Данией и Чехией.