Главный тренер сборной России ответил на вопрос об участии Панарина в Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов в интервью Telegram-каналу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос о том, попадет ли нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в расширенный список команды на Олимпийские игры-2022.

Специалист заявил, что собирается включить хоккеиста в состав команды, отметив, что и сам игрок не откажется от участия в Играх. «Политика политикой, но политика вне спорта — это две разные вещи. Поэтому если человек хочет приехать и защищать честь страны, почему бы и нет?» — подчеркнул он.

28 сентября Жамнов заявил, что не будет заставлять игроков приезжать в сборную России. Тогда же он рассказал, что у него хорошие отношения с Панариным.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он отказался играть за сборную на чемпионате мира-2021. Спортсмен известен критикой российских властей.