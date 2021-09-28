Новый тренер сборной России по хоккею порассуждал о судьбе Панарина в команде

Тренер сборной России Жамнов усомнился в том, что Панарин откажется играть за команду

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не считает, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может отказаться выступать за национальную команду. О судьбе форварда специалист порассуждал в интервью «Спорт-Экспрессу».

При этом он отметил, что никого не будет заставлять приезжать в сборную. Жамнов также рассказал, что у него хорошие отношения с нападающим. «Не думаю, что возникнут какие-то проблемы, которые помешают ему сыграть на Олимпиаде», — добавил тренер.

Ранее 28 сентября экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить Жамнова на пост главного тренера сборной России. Ранее специалист работал первым вице-президентом и генеральным менеджером московского «Спартака», а также руководителем академии красно-белых.

Панарин, являющийся самым высокооплачиваемым россиянином в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), отказался играть за сборную на чемпионате мира-2021. Спортсмен известен критикой российских властей.