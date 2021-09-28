В Госдуме усомнились в рекомендованном на пост тренера сборной России Жамнове

Журова о Жамнове в сборной России: есть вопрос о его опыте

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на решение экспертного совета Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовать на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Журова усомнилась в том, что 50-летний специалист — подходящая кандидатура на пост главного тренера сборной России. При этом она заявила, что хорошо знает Олега Знарка как тренера, а истинные причины назначения Жамнова могут быть скрыты от общественности. «Просто есть вопрос, связанный с его опытом, сколько человек работал. Хотя Фетисов стал тренером почти сразу же после окончания спортивной карьеры. И успешно. Тут вопрос, что человек умеет», — сказала Журова.

26 сентября экспертный совет ФХР рекомендовал назначить Жамнова на пост главного тренера сборной России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это решение, заявил, что первые выводы о работе специалиста можно будет делать после крупных турниров.

Жамнов после завершения игровой карьеры был генеральным менеджером «Витязя», «Атланта» и «Спартака». Также он работал директором по скаутингу и ассистентом главного тренера сборной России на Олимпийских играх в Пхенчхане.