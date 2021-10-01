Обвинивший Панарина в избиении девушки тренер рассказал об отношениях с игроком

Тренер Назаров, обвинивший Панарина в избиении девушки, заявил, что конфликт будет улажен

Новый главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Андрей Назаров высказался о конфликте с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я в какой-то момент жизни ему помогал. А те недопонимания, которые у нас были раньше, — это мы разберемся между собой. Это между нами», — рассказал об отношениях с хоккеистом специалист, назвав Панарина игроком высочайшего класса. Он добавил, что рад был бы увидеть хоккеиста в «Сочи», если бы в НХЛ случился локаут, а клубу позволили бы финансы.

В феврале этого года Назаров обвинил Панарина в избиении девушки, которое якобы произошло в Риге в 2011 году. Слова Назарова опровергли, и Панарин возобновил выступление в НХЛ.

Назаров возглавил «Сочи» ранее 1 октября. Специалист сменил на этом посту Евгения Ставровского, который руководил командой с октября прошлого года.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. В июле 2019-го он подписал с «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 миллиона долларов.