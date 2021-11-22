Овечкин приблизился к Ягру в гонке снайперов

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». Статистика доступна на сайте лиги.

Гол стал для российского хоккеиста 745-м в чемпионатах НХЛ. Спортсмен занимает четвертое место среди лучших снайперов в истории лиги. Овечкин приблизился к занимающему третье место чеху Яромиру Ягру, отставая от него на 21 шайбу.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

«Кэпиталс» потерпел поражение от «Сиэтла». Встреча завершилась со счетом 2:5. «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 19 матчах. «Сиэтл» находится на предпоследнем 15-м месте на Западе, имея в активе 11 очков в 18 матчах.