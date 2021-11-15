Овечкина признали первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

36-летний форвард возглавил трио лучших хоккеистов недели. На втором месте игрок обороны «Бостон Бруинс» Чарли Макэвой, третью строчку занял нападающий «Энахайм Дакс» Трой Терри.

Овечкин принял участие в четырех матчах НХЛ на минувшей неделе. В них он набрал восемь очков: отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

Забросив 742-ю шайбу, россиянин занял четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он обошел именитого американского хоккеиста Бретта Халла.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Он помог «Кэпиталс» впервые в истории клуба выиграть Кубок Стэнли. До переезда в США россиянин выступал за столичное «Динамо».