Овечкин догнал Дацюка по количеству результативных передач в НХЛ

Овечкин сделал две голевые передачи в игре НХЛ и догнал по числу ассистов в карьере Дацюка

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на понедельник, 15 ноября, и завершилась со счетом 6:1 в пользу столичного клуба. Гол и результативную передачу на свой счет также записал российский нападающий «Кэпиталс» Евгений Кузнецов.

Овечкин довел количество ассистов в НХЛ до 604 и догнал бывшего форварда «Детройт Ред Уингс» Павла Дацюка. Сейчас спортсмены делят четвертое место по этому показателю среди всех российских хоккеистов.

Лучшим ассистентом среди россиян в НХЛ является Сергей Федоров (696 пасов). На втором месте находится Евгений Малкин (680), тройку сильнейших замыкает Сергей Зубов (619).