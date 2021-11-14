Панарин догнал Ларионова по количеству голов в НХЛ

Панарин забросил 169-ю шайбу в НХЛ и догнал по этому показателю Ларионова

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сделал дубль в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на воскресенье, 14 ноября, и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Россиянин отличился в конце первого и середине второго периода.

Панарин довел количество шайб в заокеанской карьере до 169 и догнал соотечественника Игоря Ларионова. При этом трехкратный обладатель «Кубка Стэнли» провел в НХЛ 921 матч. Панарину же для достижения этой отметки пришлось сыграть 447 встреч.

В нынешнем сезоне Панарин провел 14 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач.