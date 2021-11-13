Фетисов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Фетисов заявил, что Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству голов в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение «Чемпионат.com» высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Спортсмен высоко оценил шансы россиянина установить достижение. «Возраст не тот аргумент, который может быть возможным препятствием на пути к рекорду. Начало сезона — яркое тому подтверждение», — рассказал Фетисов.

Ранее в субботу, 13 ноября, россиянин забросил 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Он отличился в игре против «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Обладателем рекорда является канадский хоккеист Гретцки, завершивший карьеру. На его счету 894 шайбы.

