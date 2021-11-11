16-летний хоккеист сборной России обошел Овечкина и Третьяка

Нападающий СКА Матвей Мичков дебютировал в составе сборной России в матче Кубка Карьяла против сборной Финляндии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

16-летний форвард стал самым молодым дебютантом в истории отечественного хоккея — как советского, так и российского периода. Он обошел Александра Овечкина, который впервые вышел на лед в составе сборной в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Также Мичков побил рекорд Владислава Третьяка. Голкипер дебютировал за сборную СССР в возрасте 17 лет семи месяцев и восьми дней.

В 2021 году Мичков помог юниорской сборной России завоевать золото Кубка Глинки/Гретцки. Он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 13 очков в пяти играх. На его счету восемь заброшенных шайб и пять результативных передач.

Мичков — первый игрок 2004 года рождения, который сыграл в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Форвард считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году. Однако нападающий достиг договоренности со СКА, что продолжит выступления в России до сезона-2025/2026.