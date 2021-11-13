Овечкин высказался о выходе на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Овечкин о четвертом месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ: это очень много значит

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал особым моментом выход на четвертое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в Twitter сообщила журналистка Саманта Пелл.

«Это очень много значит. Когда ты начинаешь играть и попадаешь в НХЛ, ты никогда не думаешь, что окажешься на этой позиции рядом с этими именами», — высказался спортсмен. Россиянин также подчеркнул, что достижение высоко оценивает вся его семья.

Ранее в субботу, 13 ноября, Овечкин забросил 742-ю шайбу в карьере в НХЛ. Это позволило ему обойти американца Бретта Халла и выйти на четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Впереди россиянина чешский хоккеист Яромир Ягр с 766 голами, а также канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Все эти игроки уже завершили карьеру.