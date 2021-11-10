Сын обойденного Овечкиным в гонке снайперов игрока негативно оценил достижение

Джуд Халл, сын американского хоккеиста Бретта Халла, в Twitter оценил достижение российского нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который вышел на четвертое место по числу голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Бывший спортсмен опубликовал видео заброшенной шайбы Овечкина, которая позволила ему подняться на четвертое место в гонке снайперов, и прикрепил к нему три эмодзи в виде больших пальцев, направленных вниз. Позднее он написал: «В России вы не будете поддерживать своего отца и разочаровываться, когда его достижение будет побито? Я правильно понимаю?»

Он добавил, что его негативная оценка вызвала реакцию среди российских болельщиков.

9 ноября Овечкин поднялся на четвертое место по количеству заброшенных шайб в НХЛ за всю историю лиги благодаря голу в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрс». На счету спортсмена теперь 741 заброшенная шайба. У Овечкина и Халла на данный момент одинаковое количество голов, однако американцу для этого достижения потребовалось больше матчей.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю является центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы, в первой тройке снайперов также Горди Хоу с 801 голом и Яромир Ягр с 766 шайбами.

