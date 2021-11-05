Овечкин почти добрался до четвертого места в списке лучших снайперов НХЛ

Александр Овечкин забросил 740-ю шайбу в чемпионатах НХЛ, отставая от Бретта Халла на одну

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Флориды Пантерс». Результаты доступны на сайте турнира.

Гол стал для российского хоккеиста 740-м в чемпионатах НХЛ. Он был признан второй звездой матча. Спортсмен занимает пятое место среди лучших снайперов в истории лиги. Овечкин почти добрался до занимающего четвертое место Бретта Халла, отставая от него на одну шайбу.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбу, в первой тройке Горди Хоу — 801 гол и Яромир Ягр — 766.

«Кэпиталс» в овертайме потерпел поражение от «Флориды». Встреча завершилась со счетом 4:5. «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в десяти матчах. Лидирует «Флорида», на счету которой 19 очков.