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Овечкин объяснил свою высокую результативность на старте сезона НХЛ

Овечкин заявил, что набирать много очков ему помогают физическая готовность и партнеры
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Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин поделился впечатлениями от старта сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Россиянин объяснил свою высокую результативность хорошей физической подготовкой. Он отметил, что у него есть личный тренер Павел Бурлаченко, который занимается с ним по ходу всего сезона. Овечкин также выразил благодарность партнерам по команде. «Без поддержки наших ребят я не добился бы большого успеха. Мои голы и очки — это результат командной работы и командного старания», — добавил форвард.

В нынешнем сезоне Овечкин провел восемь матчей. 36-летний россиянин забросил девять шайб и сделал шесть голевых передач.

Форвард повторил свое достижение 12-летней давность. В сезоне-2009/2010 Овечкину также удалось добраться до рубежа в 15 набранных очков за восемь матчей.

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