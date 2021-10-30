Овечкин повторил свое достижение 12-летней давности

Овечкин впервые с сезона-2009/2010 набрал 15 очков за результативность за восемь матчей

«Вашингтон Кэпиталс» дома обыграл «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 30 октября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джон Карлсон и Александр Овечкин. Две передачи на счету россиянина Евгения Кузнецова.

Овечкин, который также отметился ассистом, повторил свое достижение 12-летней давности. В сезоне-2009/2010 россиянину для достижения отметки в 15 набранных за результативность очков потребовалось провести восемь матчей. В его активе было 16 баллов (11 голов и пять передач). После восьми стартовых встреч нынешнего сезона у форварда 15 очков (девять голов и шесть ассистов).

«Вашингтон» имеет в активе 13 очков. Столичная команда находится на третьем месте в Восточной конференции.