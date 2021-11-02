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Овечкин впервые в сезоне остался без набранных очков в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» проиграл в матче НХЛ, Овечкин впервые в сезоне остался без очков
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Фото: Bruce Bennett / Getty Images

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на вторник, 2 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. У гостей результативной передачей отметился россиянин Евгений Кузнецов. Его соотечественник Александр Овечкин впервые в сезоне остался без набранных очков.

Результативная серия нападающего длилась восемь стартовых матчей чемпионата. 36-летний россиянин отметился девятью голами и сделал шесть результативных передач.

И «Вашингтон», и «Тампа» выступают в Восточной конференции. Столичная команда с 13 очками находится на четвертом месте. В активе «молний» на два очка меньше, клуб находится на шестой строчке.

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