Овечкин занял четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ в истории

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в истории, обогнав легендарного американского хоккеиста Бретта Халла. Это произошло во время матча регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз», передает корреспондент «Ленты.ру».

Овечкин забросил шайбу на 29-й минуте, общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ выросло до 741.

На это Овечкину потребовалось 1209 матчей. При этом Халл забросил 741 шайбу в 1269 играх регулярных чемпионатов НХЛ.

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис заявил, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По словам игрока, форвард постепенно приближается к отметке в 894 гола, на которой находится канадец.

Лучшим бомбардиром НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы, в первой тройке Горди Хоу — 801 гол и Яромир Ягр — 766.