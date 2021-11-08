Олимпийский чемпион оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Так шансы россиянина на установление достижения оценил олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис, слова которого приводит «Чемпионат.com».

По словам игрока, форвард постепенно приближается к отметке в 894 гола, на которой находится канадец. «Гретцки — великий игрок. Но вы поймите, сейчас Овечкин играет в то время, когда совсем другой хоккей, совсем другое катание, другие условия», — добавил Каспарайтис. По его мнению, сейчас забрасывать шайбы гораздо сложнее, чем 20-30 лет назад.

Сейчас в активе Овечкина 740 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он находится на четвертом месте в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 11 матчей. Он отметился десятью голами и сделал восемь результативных передач.