Олимпийский чемпион оценил шансы сборной России по хоккею на Играх в Пекине

Победитель ОИ Каспарайтис заявил, что российские хоккеисты будут бороться за золото Игр

Сборная России по хоккею может побороться за победу на Играх-2022 в Пекине. Так шансы команды на турнире в интервью «Чемпионат.com» оценил олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис.

По мнению спортсмена, россияне обладают хорошим подбором игроков и сильным тренерским штабом, который способен подготовить команду к Олимпиаде. «Конечно, все может быть, но я верю в парней. Все надеются, все хотят сыграть здорово и выиграть олимпийские медали, в том числе и золотые», — добавил Каспарайтис.

Хоккеист подчеркнул, что добиться победы будет очень сложно из-за высокой конкуренции. Среди претендентов на золото он упомянул сборные Канады, США, Швеции и Финляндии.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.