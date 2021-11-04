Российский хоккеист захотел судиться с WADA из-за угрозы дисквалификации

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин намерен судиться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за возможной дисквалификации. Об этом сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

26-летнему Ничушкину грозит четырехлетняя дисквалификация из-за положительной допинг-пробы, которая была взята еще в 2013 году. Исследования выявили повышенные показатели тестостерона. Допинг-проба была взята перед Олимпиадой в Сочи, где Ничушкин принимал участие в составе сборной России по хоккею. Хоккеист не считает себя виновным в нарушении антидопинговых правил и готов отстоять свою правоту в суде.

На Олимпиаде в Сочи сборная России осталась без медалей в хоккейном турнире. Отечественная команда заняла пятое место по итогам соренований.

Ничушкин известен по выступлениям за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» и «Колорадо Эваланш». Он дважды становился серебряным призером чемпионата России, выступая за «Трактор» и ЦСКА.