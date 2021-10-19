Главный тренер сборной России по хоккею сравнил команду с подводной лодкой

Тренер сборной России по хоккею Жамнов о команде: это как на подводной лодке, не спрыгнешь

Результат сборной России на Олимпиаде в Пекине будет зависеть от каждого хоккеиста. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Алексей Жамнов.

По его мнению, игроки должны с пониманием относиться к своей роли в коллективе, которая может отличаться от их статуса в клубе. «Это как на подводной лодке — с нее не спрыгнешь, она плывет на боевое задание. Или мы побеждаем, или погибаем вместе», — такое сравнение привел специалист.

18 октября Жамнов оценил перспективы российской команды на Играх в Пекине. По его мнению, россияне имеют шансы побороться за золото.

Ранее в тот же день был объявлен состав тренерского штаба сборной России. Ассистентами Жамнова стали Евгений Набоков, Сергей Федоров, Сергей Гончар и Алексей Кудашов.

Олимпиада в Пекине пройдет в феврале 2022 года. Сборная России на групповом этапе встретится со Швейцарией, Данией и Чехией.