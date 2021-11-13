Овечкин забил 742 шайбу и обошел американца Бретта Халла

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 742 шайбу и вышел на четвертую строчку, обогнав американца Бретта Халла. Об этом сообщает РБК Спорт.

9 октября хоккеисты сравняли свой счет, но бросок в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» дал первенство россиянину.

Овечкин отличился в первом периоде с передач Евгения Кузнецова и Мартина Фехервари. На достижение четвертой строчки в рейтинге лучших снайперов НХЛ ему понадобилось 1210 матчей.

Теперь выше российского форварда только чех Яромир Ягр (766 голов) и канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894). Все они уже завершили свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Ранее олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис заявил, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По словам игрока, форвард постепенно приближается к отметке в 894 гола, на которой находится канадец.