Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил две шайбы и помог своей команде обыграть «Сан-Хосе Шаркс» в мачте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

36-летний форвард оформил дубль, забросив шайбы на 14-й и 59-й минутах встречи. Таким образом он улучшил свое положение в списке бомбардиров и приблизился к рекорду лиги, установленному Уэйном Гретцки.

В активе Овечкина сейчас 744 заброшенных шайбы. Он расположен на четвертом месте в списке лучших бомбардиров в истории лиги.