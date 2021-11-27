Раскрыты пять предвестников инсульта

Первые предвестники инсульта появляются за несколько недель до приступа, раскрыли специалисты Немецкого фонда сердца. Об этом пишет Focus.

Как отмечается в материале, первые симптомы болезни могут после своего появления пропасть перед самим кровоизлиянием. Эксперты заявляют, среди пяти ранних признаков заболевания встречаются паралич половины тела, одной руки или ноги, опущенные уголки рта или затрудненная улыбка.

Кроме того, рекомендуется обратить внимание на речевые расстройства, например, невнятную речь, проблемы с построением предложения. Еще одним предвестником инсульта является внезапная сильная головная боль. Пятый признак — нарушение зрения вплоть до слепоты.

Врачи посоветовали при возобновлении любого из этих симптомов незамедлительно вызвать медиков. Пациентов из группы риска они также призвали регулярно мерить кровяное давление. Также следует насторожить при неравномерном пульсе.

Ранее заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич рассказала о признаках начинающегося инсульта. Медик назвала сильную головную боль, нарушение речи и мышления симптомами инсульта. Она раскрыла и другие его признаки, среди которых слабость и неловкость в конечностях. В этом случае пациенту не удается поднять сразу обе руки.