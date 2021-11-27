В УФСИН прокомментировали возможный побег убийцы «колбасного короля»

УФСИН России по Московской области прокомментировало «Ленте.ру» слова члена подмосковной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), который сообщил, что киллер Александр Мавриди готовится к еще одному побегу из СИЗО.

Там отметили, что это является субъективным мнением одного из членов ОНК. «Обвиняемый М. содержится в СИЗО Ногинска в соответствии с требованиями законодательства под контролем сотрудников учреждения», — заявили в пресс-службе управления.

Ранее член ОНК Александр Мальцев заявил, что Мавриди, известный как убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, для очередного побега попытался сымитировать самоубийство.

6 августа Мавриди вместе с еще четырьмя арестованными совершил побег из ИВС в Истре. Его нашли и задержали только 13 сентября, в московском районе Митино. При задержании Мавриди оказал сопротивление, однако был обезврежен сотрудниками полиции.

Убийство владельца заводов «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова было совершено в ноябре 2020 года. Он был застрелен из арбалета.

