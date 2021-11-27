Предсказано будущее бумажных купюр в России

Первый министр экономики Нечаев: бумажные деньги в России еще нескоро выведут из оборота

Первый министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Ura.ru предсказал возможное будущее бумажных денежных купюр в стране.

По мнению экс-министра, несмотря на то, что россияне реже пользуются бумажными купюрами при оплате товаров и услуг на фоне широкого распространения электронных денег и внедрения новых технологий, они еще нескоро будут выведены из обращения. «Есть какие-то расчеты непосредственно между людьми. Есть совсем микробизнес, которому дорого иметь терминалы и быть подключенным к платежной системе», — пояснил Нечаев.

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Говоря о криптовалютах и электронных деньгах, он допустил, что они не смогут вытеснить бумажные деньги из привычного для людей оборота, а могут стать средством для инвестирования или использоваться в криминальных целях.

Ранее экономист Леонид Хазанов предсказал, что отказаться от металлических денег в ближайшие пять лет вряд ли получится, так как в России еще много удаленных населенных пунктов, где нет банкоматов и магазины не пользуются онлайн-платежами. Он подчеркнул, что если быстро вывести монеты из оборота, то у сельских жителей могут возникнуть трудности при оплате товаров.

В августе глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев заявил, что России следует отказаться от металлических денег, так как их производство дороже, чем номинал. По его мнению, на сегодняшний день металлические деньги государству делать затратно и дорого.