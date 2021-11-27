В Ростехнадзоре опровергли проблемы с газом на шахте «Листвяжная»

Инспектор Ростехнадзора о взрыве на шахте «Листвяжная»: нарушений с газом не было давно

Начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора Александр Трокман опроверг информацию о проблемах с газом и нарушениях в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, где в результате взрыва газа погиб 51 человек. Он рассказал об этом РЕН ТВ.

По его словам, никаких нарушений, связанных с газом, в шахте не было уже очень давно.

«За сутки там никто не был. 18-го числа были инспекторы там и 11-го, последний раз были в этом забое, где произошел взрыв. 139 нарушений — это было выявлено в течение года, а не устраненные за сутки. В этот день было всего 11 или 12 нарушений, они их сразу устранили. Они вообще никакого отношения к аварии не имели, там были нарушения по транспорту. А это газ», — объяснил Трокман.

Он добавил, что последняя проверка была 18 числа, а взрыв произошел 25 ноября. Следующая проверка должна была пройти через неделю, однако инспектор отметил, что одного дня не хватило, «не успели». По мнению Трокмана, взрыв в шахте произошел из-за внезапного выброса метана, на что указали датчики.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что предварительно, причиной взрыва мог стать выброс метана.

О проблемах с газом ранее заявили работники шахты. Так, анонимный работник «Листвяжной» в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что руководство шахты годами игнорировало проблему повышенной загазованности шахты, а всем несогласным сотрудникам предлагало «отправляться на мороз». Он отметил, что сотрудники шахты редко вступали в конфликты с начальством, поскольку «Листвяжная» была практически единственным местом, где местные жители могли получать достойную заработную плату.

Взрыв газа на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.