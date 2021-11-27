В Германии назвали способ запустить «Северный поток-2» без сертификации

Газопровод «Северный поток-2» при определенных обстоятельствах может начать работать, не дожидаясь завершения процесса сертификации, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Авторы статьи указали на примеры в прошлом, когда трубопроводы были введены в эксплуатацию до того, как их сертифицировали. Речь идет о проектах NEL и EGL 401. Согласно подсчетам немецкого федерального сетевого агентства (BNA), в таком случае штраф составляет не более одного миллиона евро.

«Это сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока-2" равняются не менее десяти миллиардам евро», — отметили авторы публикации. Они считают, такой сценарий может показаться оператору «заманчивым» с учетом высоких цен на газ.

В статье отмечается, что благодаря этому «Газпром» сможет сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину. Однако BNA считает предыдущие прецеденты несопоставимыми с российским проектом, подчеркнули авторы.

16 ноября Германия приостановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». Источники в немецком правительстве отмечали, что запуск газопровода может быть отложен до марта 2022 года из-за проблем с сертификацией.

Они также указывали, что «Газпрому» необходимо создать дочернюю компанию швейцарского оператора проекта Nord Stream 2 AG, после чего передать ей собственность и права в Германии. Только после этого регулятор будет готов возобновить процесс сертификации, чтобы потом передать его на рассмотрение Еврокомиссии. Представитель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) отказался комментировать информацию о переносе запуска «Северного потока-2» на март 2022 года.

