Нарышкин обвинил США в попытках разжечь конфликт в Донбассе

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире канала «Россия 1» обвинил США в попытках разжечь конфликт в Донбассе. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Нарышкина, США говорят про якобы готовящееся Россией вторжение на Украину, чтобы «попытаться толкнуть такую мало контролируемую киевскую власть, с новой силой разжечь тот конфликт». Глава СВР считает, что в этой ситуации США воспринимают Украину как расходный материал.

«Нам, конечно, нужно сохранять выдержку и укреплять обороноспособность нашей страны», — подчеркнул Нарышкин.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон. В США утверждают, что большая часть российских тактических групп уже находится на своих позициях. В Службе внешней разведки России на это заявили, что американский Госдепартамент распространяет ложную информацию. В СВР также отметили, что вашингтонские чиновники намеренно запугивают предполагаемой подготовкой Москвы к нападению на Киев, в действительности же подобных планов у российской стороны нет.

