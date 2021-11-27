Овечкин обогнал двух игроков в списке бомбардиров НХЛ всех времен

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обогнал игроков Ги Лефлера и Брэндана Шэнахана в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всех времен. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз». Идет 2-й период, в счете ведут хозяева — 3:1.

Овечкин забросил две шайбы в матче: 746-ю и 747-ю в своей карьере в НХЛ. Россиянин с 1355 баллами обошел Лефлера (1353 очка) и Шэнахана (1354). По этому показателю россиянин занимает 26 место. Его ближайшая цель — Джонни Буцик (1369).

25 ноября Овечкин сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». В текущем розыгрыше НХЛ 36-летний хоккеист набрал 33 очка (15+18). Таким образом, Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» по набранным очкам в первых 20 матчах сезона.