В Польше порадовались встрече со сборной России в стыковых матчах

Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель поделился мнением о встрече против команды России в первом стыковом матче в квалификации чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит Polsat Sport.
«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас. Нам очень повезло», — порадовался специалист. Он добавил, что российская команда находится в стадии перестройки из-за смены главного тренера.
Жеребьевка прошла 26 ноября. Сборная России в первом раунде сыграет с поляками. Победителю предстоит побороться за выход на чемпионат мира с лучшим в паре Швеция — Чехия.
Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта. Решающие встречи состоятся через пять дней.