В Польше порадовались встрече со сборной России в стыковых матчах

Экс-тренер сборной Польши Энгель о встрече против России в стыках к ЧМ: нам очень повезло

Бывший главный тренер сборной Польши Ежи Энгель поделился мнением о встрече против команды России в первом стыковом матче в квалификации чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит Polsat Sport.

«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотели, чтобы мы попали на Россию в первой игре. Эта команда нам по силам. У них нет таких заметных игроков, как у нас. Нам очень повезло», — порадовался специалист. Он добавил, что российская команда находится в стадии перестройки из-за смены главного тренера.

Жеребьевка прошла 26 ноября. Сборная России в первом раунде сыграет с поляками. Победителю предстоит побороться за выход на чемпионат мира с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта. Решающие встречи состоятся через пять дней.