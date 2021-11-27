Емельяненко попросил реванш у Сантоса после поражения

Российский боец ММА Александр Емельяненко после поражения от бразильского соперника Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106 попросил у него реванш. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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«Марсио, я всем бойцам, которых я побил когда-то, говорил, что они могут попросить у меня реванш. А ты мне дашь реванш?» — обратился россиянин к оппоненту. Тот ответил согласием и пообещал, что опять будет бить противника.

В ответ Емельяненко посоветовал ему продолжать подготовку и не останавливаться. Он вспомнил слова своего брата Федора: «Кто не падал, тот не вставал». Сантос также вызвал на бой Магомеда Исмаилова.

Российский боец смешанного стиля уступил в главном поединке турнира AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре. Поединок завершился досрочно в первом раунде. Сантосу удалось применить удушающий прием и вынудить Емельяненко сдаться. Таким образом, Емельяненко терпит девятое поражение в профессиональной карьере.

