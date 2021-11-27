Александр Емельяненко проиграл в главном бою AMC Fight NIghts 106

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко уступил в главном поединке турнира AMC Fight NIghts 106 в Сыктывкаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

40-летнему Емельяненко противостоял Марсио Сантос из Бразилии. Схватка прошла в абсолютной весовой категории. При этом Емельяненко вышел на бой, будучи тяжелее опппонента на 11 килограммов.

Поединок завершился досрочно в первом рануде. Сантосу удалось применить удушающий прием и вынудить Емельяненко сдаться. Таким образом, Емельяненко терпит девятое поражение в профессиональной карьере.