Татьяна Тарасова рассказала о проблемах со здоровьем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о плохом самочувствии. Ее слова приводит РИА Новости.

Специалист рассказала, что не будет комментировать соревнования на Гран-при России по фигурному катанию в Сочи, хотя изначально планировала это сделать. Причиной стали проблемы со здоровьем.

В декабре прошлого года Тарасова рассказала, что из-за своего состояния вынуждена отказываться от поступивших предложений. Тренер отмечала, что хотела бы прокомментировать некоторые соревнования из дома, если ей настроят оборудование.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.