Тимошенко выложила фото в каске в кругу рабочих и восхитила подписчиков

В день рождения Юлия Тимошенко сфотографировалась в компании запорожских рабочих

Украинский политик Юлия Тимошенко в свой день рождения оказалась в компании запорожских рабочих. Политик выложила фотографию в каске на личной странице в социальной сети Instagram и восхитила подписчиков.

Лидер крупной украинской политической партии «Батькивщина» 27 ноября отмечает 61-й день рождения. Праздник Тимошенко предпочла провести в кругу запорожских рабочих. На опубликованном снимке Тимошенко стоит в белой каске и внимательно слушает пояснения одного из мужчин в спецодежде. «Поела и в каске!» — подписала она фотографию.

Реагируя на фото, подписчики принялись обсуждать публикацию: некоторые выразили восхищение и поздравили Тимошенко, в то время как другие встретили фото с иронией. «И в сказке. Чем дальше, тем страшнее», — написал один из комментаторов, перефразировав подпись к посту.

В Запорожье политик находится в рабочей поездке с 26 ноября. Она уже посетила областной центр репродуктивного здоровья. Там Тимошенко обсудила проблему убыли населения Украины.

Ранее Тимошенко заявила, что Украину «поставили практически на колени». Так политик охарактеризовала ситуацию с энергетическим кризисом в стране.