Португальский футбольный клуб вышел на матч с девятью игроками из-за COVID-19

Португальский футбольный клуб «Белененсеш» был вынужден выставить на домашний матч 12-го тура против «Бенфики» всего девять игроков из-за массового заболевания COVID-19 в команде, сообщает Sports.ru. Отмечается, что двое из вышедших на поле футболистов — вратари.

Из-за эпидемии коронавирусной многие футболисты «Беленесеша» не смогли принять участие в этой встрече. Команда просила у Федерации футбола Португалии перенести матч, но им отказали. Команде пришлось выставить девять имеющихся игроков, шестеро из которых раньше никогда не проводили игр на таком высоком уровне. «Бенфика» выставила на матч свой основной состав, забивший в ворота соперника семь мячей в первом тайме.

Во втором тайме итак находящаяся в меньшинстве команда решила пойти на хитрость, закончив матч раньше положенного срока. Команда вышла на поле в составе из семи человек и сразу после того, как только судья дал свисток о начале, один из игроков покинул футбольное поле из-за якобы полученной травмы. Матч был остановлен по причине того, что команда не может играть вшестером.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил идею Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира по футболу каждые два года. По его словам, сторонники этого плана совершают ошибку, думая, что поведение чемпионата мира каждые два года принесет ФИФА в два раза больше денег.