Дацик дал совет Александру Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) и боксер Вячеслав Дацик прокомментировал выступление Александра Емельяненко на турнире AMC Fight Nights 106. Ролик доступен на YouTube-канале True Gym.

44-летний спортсмен отметил, что Емельяненко явно испытывал трудности в подготовке к поединку. По мнению Дацика, 40-летний тяжеловес преодолевал последствия длительного запоя, что и сказалось на выступлении против Марсио Сантоса.

Дацик также признался, что не видит Емельяненко в MMA. Он посоветовал соотечественнику выступать по правилам бокса, чтобы избежать партера. Также Дацик заявил, что готов на поединок против Емельяненко.

Александр Емельяненко уступил в главном поединке AMC Fight Nights 106 в абсолютной весовой категории. Он оказался тяжелее бразильского оппонента на 11 килограммов, и проиграл путем сдачи.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга. Боец неоднократно имел проблемы с законом, судим, отбывал наказание.