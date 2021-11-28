В России заявили о готовности оказать помощь Белоруссии при угрозе от НАТО

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил о готовности России оказать помощь Белоруссии при угрозе от НАТО. Его слова передает РИА Новости.

Как напомнил сенатор, Россия заступится за Белоруссию в случае нарушения территориальной целостности страны со стороны НАТО, как союзник и член Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом он подчеркнул, что это возможно, если о помощи попросит Минск. «Если будет реальное вторжение, мы это не оставим без внимания», — добавил он.

Несмотря на это, развитие событий не приведет к военному противостоянию, уверен Джабаров. По его словам, это будет «не война, а конфликт, который Россия быстро потушит». Он отметил, что НАТО рискует больше всех, так как ответ на действия альянса вызовет недовольство в Европе.

Ранее газета «Известия» сообщила, что страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к белорусско-польской границе для «сдерживания России». По данным издания, в социальных сетях разместили кадры, на которых видно движение эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, двигающихся через город Легвица в сторону Белоруссии.

