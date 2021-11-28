Названо возможное место захоронения Градского

Источник: Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с родителями

Названо возможное место захоронения певца и композитора Александра Градского. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

По данным знакомого с ситуацией источника, Градского могут похоронить на Кузьминском кладбище рядом с родителями.

Ранее сообщалось, что незадолго до смерти певца и композитора в его крови нашли большое число антител к коронавирусу. После того как Градский перенес COVID-19, он начал жаловался на боли в ногах и практически не вставал.

О смерти музыканта стало известно в воскресенье, 28 ноября. Медики доставили Градского в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению его здоровья привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция.