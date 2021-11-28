У Градского перед смертью нашли большое число антител к коронавирусу

КП: при госпитализации у Градского взяли анализы на коронавирус

Незадолго до смерти певца и композитора Александра Градского в его крови нашли большое число антител к коронавирусу, рассказал источник kp.ru.

При госпитализации у артиста взяли анализы на коронавирус. Они показали отрицательный результат. В августе Градский был госпитализирован с COVID-19. У него диагностировали обширное поражение легких. Градский выздоровел, но после жаловался на боли в ногах и практически не вставал.

26 ноября народный артист России, певец и композитор Александр Градский почувствовал себя плохо дома. Он на час потерял сознание. Медики доставили Градского в больницу с подозрением на инсульт.

В ночь на 28 ноября музыкант умер, не приходя в сознание. Ему было 72 года.