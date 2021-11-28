Дочь Ростроповича госпитализировали в Москве

В Москве госпитализирована Ольга Ростропович, дочь виолончелиста Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что женщина неудачно упала у себя дома и повредила пальцы, в результате чего потеряла сознание. Ее поместили в кардиологическое отделение — в больницу она поступила с повышенным артериальным давлением.

Ольга Ростропович — президент Фонда культурных и гуманитарных программ, основанного ее отцом, и глава Центра оперного пения Вишневской. Она активно участвует в музыкальных и культурных событиях: входила в жюри международного конкурса «Щелкунчик», организовывала XV международный музыкальный конкурс имени Чайковского.