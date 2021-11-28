Лидер сборной Норвегии прокомментировал снятие команды с гонки на Кубке мира

Клебо о снятии сборной Норвегии с гонки на этапе КМ: пусть русские считают нас неженками

Норвежские лыжники не стали участвовать в гонке преследования на этапе Кубка мира в финской Руке, так как думают об Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Так снятие сборной со старта прокомментировал лидер норвежцев Йоханнес Клебо, слова которого приводит Dagbladet.

«Пусть русские считают нас неженками, ничего страшного», — заявил трехкратный олимпийский чемпион. Клебо также добавил, что гонка была похожа на чемпионат России.

Гонка преследования прошла в воскресенье, 28 ноября. Норвежская команда снялась с соревнований из-за холодов. Температура воздуха в Руке опускалась до 22 градусов ниже нуля.

Золото завоевал Александр Большунов. Он сумел преодолеть дистанцию в 15 километров за 35 минут и 23,7 секунды. Второе место у Сергея Устюгова. Он отстал от лидера на 0,5 секунды. Замкнул тройку лучших Артем Мальцев, проигравший 0,7 секунды.