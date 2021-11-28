Российские лыжники заняли весь пьедестал на Кубке мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото на Кубке мира

Российские лыжники заняли весь пьедестал по итогам гонки преследования в рамках первого этапа Кубка мира в финской Руке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Золото завоевал Александр Большунов. Он сумел преодолеть дистанцию в 15 километров за 35 минут 23,7 секунды. Второе место у Сергея Устюгова. Он отстал от лидера на 0,5 секунды. Замкнул тройку лучших Артем Мальцев. Его отставание составило 0,7 секунды.

27 ноября Большунов выиграл бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем. Он уступил финну Ииво Нисканену и соотечественнику Алексею Червоткину. Отставание Большунова от лидера составило 14,1 секунды.

25 ноября Большунов выбыл в четвертьфинале спринта. После неудачи он отказался от общения с прессой.

Этап Кубка мира в Руке завершится в воскресенье 28 ноября.