Большунов завоевал первую медаль на Кубке мира

Лыжник Большунов завоевал бронзу в гонке на 15 километров на Кубке мира, победил Нисканен

Российский лыжник Александр Большунов завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 15 километров классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Статистика доступна на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Победителем стал финн Ииво Нисканен, преодолевший дистанцию за 33 минуты и 8,6 секунды. На втором месте расположился россиянин Алексей Червоткин, отставший от лидера на 8,3 секунды. Большунов отстал от победителя на 14,1 секунды.

25 ноября Большунов выбыл в четвертьфинале спринта и после этого отказался общаться с прессой. Победителем стал россиянин Александр Терентьев. Далее на пьедестале расположились норвежцы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес.

Этап Кубка мира в Руке продлится до 28 ноября.