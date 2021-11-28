Белоруссию уличили в «игре чужими мускулами»

Член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев уличил Белоруссию в «игре чужими мускулами». Об этом он рассказал РИА Новости.

Так он оценил высказывание госсекретаря совбеза Белоруссии Александра Вольфовича о том, что за Минском стоит союзник — Россия, которая подключится, если ЕС втянет НАТО в ситуацию на границе. При этом депутат отметил, что это высказывание верно. «Время от времени на европейской арене появляются новые политики, поэтому неплохо, чтобы такие напоминания периодически звучали, подобно тому, как сегодня сделали наши белорусские коллеги», — отметил законотворец.

28 ноября первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров подтвердил готовность Москвы оказать помощь Белоруссии при угрозе от НАТО. Сенатор напомнил, что Россия заступится за Белоруссию, как союзник и член Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее газета «Известия» сообщила, что страны НАТО перебрасывают тяжелое вооружение к белорусско-польской границе для «сдерживания России». По данным издания, в социальных сетях разместили кадры, на которых видно движение эшелона с несколькими десятками самоходных артиллерийских установок M109 Paladin, двигающихся через город Легвица в сторону Белоруссии.

