В Нидерландах у 61 путешественника из Южной Африки выявили коронавирус

Десять процентов пассажиров прибывших из Южной Африки в Нидерланды самолетов получили положительные результаты тестов на коронавирус, пишет Reuters.

В пятницу, 26 ноября, из Южной Африки в аэропорт Амстердама «Схипхол» двумя самолетами прилетели 624 пассажира. Их начали тестировать на наличие COVID-19 в организме. Проверки медиков продолжились в субботу, 27 ноября. У 61 путешественника был выявлен коронавирус.

«Люди с положительным результатом теста будут помещены в изоляцию в отеле в «Схипхоле» или рядом с ним», — отметили власти. У ряда пассажиров, предположительно, выявлен новый штамм коронавируса омикрон.

Ранее в Нидерландах ввели локдаун из-за коронавируса. Как отметил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, сейчас давление на систему здравоохранения вновь «чрезвычайно велико» из-за роста числа заболевших.

Он уточнил, что локдаун ввели на три недели, с 13 ноября по 4 декабря. 3 декабря пройдет совещание правительства, на котором будет принято решение, стоит ли его продлевать.

Новый вид коронавируса, который содержит 32 мутации в S-белке, был впервые зафиксирован в Ботсване и ЮАР.